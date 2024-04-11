Вестник Кавказа

Евросоюз поддержал работу комиссии по делимитации между Баку и Ереваном

Евросоюз поддержал работу комиссии по делимитации между Баку и Ереваном
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Специальный представитель ЕС выступил с заявлением, в котором сказал, что европейские страны поддерживают работу Азербайджана и Армении по делимитации.

Начало процесс делимитации между Азербайджаном и Арменией – это обнадеживающие новости. Такое заявление сделал специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар на своей странице в соцсети "Х".

Он подчеркнул, что страны Европы поддерживают урегулирование отношений в регионе.

"Евросоюз полностью поддерживает процесс переговоров, цели всеобъемлющего и прочного урегулирования"

 - Тойво Клаар

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