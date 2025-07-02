Европейские экономики умирают, такое мнение выразил заместитель главы администрации российского президента Максим Орешкин.
Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы в рамках форума "Территория смыслов".
Замглавы администрации российского лидера пояснил, что Россия обладает уникальным набором возможностей для развития – таким мало кто может похвастаться.
Он допустил, что похожая ситуация может быть в Индии, но напомнил, что ее культура серьезно отличается от российской, поэтому, даже при условии партнерских отношений, проявить себя там непросто.
"То, о чем мы с вами говорили, о том, что европейский рынок, европейские экономики – это умирающие экономики"
– Орешкин
В качестве примера он привел экономику Германии, которая, по его словам, стагнирует уже много лет подряд.