Европейские экономики умирают – Орешкин

Экономики стран Европы переживают не лучшие времена, их развитие осталось позади, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Европейские экономики умирают, такое мнение выразил заместитель главы администрации российского президента Максим Орешкин.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы в рамках форума "Территория смыслов".

Замглавы администрации российского лидера пояснил, что Россия обладает уникальным набором возможностей для развития – таким мало кто может похвастаться.

Он допустил, что похожая ситуация может быть в Индии, но напомнил, что ее культура серьезно отличается от российской, поэтому, даже при условии партнерских отношений, проявить себя там непросто.

"То, о чем мы с вами говорили, о том, что европейский рынок, европейские экономики – это умирающие экономики"

– Орешкин

В качестве примера он привел экономику Германии, которая, по его словам, стагнирует уже много лет подряд.