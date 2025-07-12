Европа не согласовала новый пакет антироссийских ограничений

Евросоюз не согласовал новый пакет санкций против России. Словакия наложила вето, возражение высказала Мальта.

Постоянные представители стран Европейского союза не согласовали новый пакет антироссийских ограничений, пишет издание Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что вето на одобрение санкций на встрече постпредов наложила Словакия. Собеседники газеты добавили, что Братислава все еще выступает против санкций.

Помимо этого, издание передает, что свое возражение против нового пакета санкций Евросоюза против России высказала Мальта.