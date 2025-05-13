Европа хочет отказаться от ядерного топлива из России к 2030 году – СМИ

По данным СМИ, Еврокомиссия планирует полностью отказаться от поставок российского урана к 2030 году. Для изменения цепочки закупки топлива необходимо вложить 241 млрд евро.

Европейская комиссия (ЕК) намерена полностью отказаться от поставок ядерного топлива из России к 2030 году, сообщило издание Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

FT передало, что в реорганизацию цепочек поставок топлива для атомных станций придется вложить инвестиции в размере 241 млрд евро.

Сегодня страны ЕС закупают уран в Казахстане, Канаде и Нигере. При этом нестабильная политическая ситуация в африканской стране делает конечный продукт дороже, что невыгодно Евросоюзу. Уточняется, что Нигер занимает седьмое место в мире по добыче урана.

Еще одна проблема Европейского Союза – переработка отработанного атомного топлива. По данным источников FT, ЕС необходимо создать такую систему по утилизации отходов, которая смогла бы стать конкурентом российской компании Росатом. Подчеркивается, что сейчас вложения в эту отрасль выглядят "запаздывающими".

Стоить отметить, что подобные инициативы возникают на фоне возросшего интереса ЕС к атомной энергетике. На данный момент в странах сообщества работает 101 атомный реактор, часть из них – советские реакторы серии ВВЭР.