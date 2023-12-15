Вестник Кавказа

Еврокомиссия может отозвать статус кандидата в ЕС у Грузии

Еврокомиссия может отозвать статус кандидата в ЕС у Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Европе готовятся лишить Грузию статуса кандидата в Евросоюз в случаю вступления закона об иноагентах в силу. Европейская комиссия может не подтвердить статус кандидата в своем ежегодном отчете, который должен состояться в октябре.

В октябре Грузию могут лишить статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Такую информацию опубликовал американский новостной журнал Foreign Policy, ссылаясь на европейского чиновника.

По словам источника, Европейская комиссия может не продлить Грузии статус кандидата в ЕС в своем годовом отчете, который публикуется в октябре, если страна не откажется от закона об иноагентах.

Как заявил политик, это наиболее возможный сценарий развития событий.

Ранее представитель ЕС Петер Стано заявлял, что Европейская комиссия считает митингующих граждан против закона об иноагентах на улицах Тбилиси борцами за европейское будущее страны.

В прошлом году Европейская комиссия утвердила ряд дополнений в законах, которые назывались "Пакет защиты демократии". В частности, было добавлено положение об иностранном финансировании европейских организаций, которые будут добавлены в определенный список.

В Еврокомиссии объяснили это тем, что европейские страны борются с иностранным влиянием.

В декабре прошлого года глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС одобрили кандидатуру Грузии. В дальнейшем Совет ЕС вынес предписания с реформами и изменениями, которые должны произойти в Грузии для того, чтобы она была принята в Евросоюз.

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