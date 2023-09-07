Евреи Европы осудили Пашиняна за "холокост"

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50 раввинов Европы призвали премьер-министра и президента Армении отказаться от использования слова "холокост" как аргумента в полемике с Азербайджаном. Они подчеркнули, что сравнение ситуации с армянами в Ханкенди с той страшной трагедией, которой был холокост, недопустимо.

Раввинский центр Европы обратился к руководству Армении с призывом перестать употреблять слово "холокост", а также "гетто" и "геноцид" в связи с темой армян в Ханкенди.

Соответствующий документ был направлен организацией армянскому премьер-министру Николу Пашиняну и президенту Ваагну Хачатуряну. Копии письма ушли в Европарламент и Еврокомиссию. Под ним подписались 50 раввинов из различных стран Европы.

В обращении подчеркивается, что во время Второй мировой войны еврейский народ подвергался жестоким преследованиям, убийствам и пыткам, причем холокост происходил не в каком-то конкретном ограниченном месте, а почти на всем европейском континенте.

"Такие выражения, как "гетто", "геноцид", "холокост" и другие, безусловно, неуместны в качестве жаргона, используемого при любых политических разногласиях"

– письмо

В документе уточняется, что эти выражения использовались представителями армянского руководства в интервью мировым СМИ в отношении разногласий с Баку.

Ереван нарушает международное право

Президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие проблемы создает некорректное использование слов "холокост" и "геноцид".

"Разумеется, для любого еврея и для государства Израиль эти слова практически святые, при этом в последнее время многие политики и СМИ в мире стали использовать их в совершенно неуместных случаях. Конечно, ненормально, когда гибнет даже один человек, и неважно почему – но нельзя ни в коем случае даже при военном или гражданском конфликте называть гибель группы людей этими именами, хотя это и большая трагедия. Это некорректно. Политики и пресса сейчас девальвируют понятие "геноцид", применяя его к чему угодно, а оно не должно подвергаться девальвации ни в коем случае", - подчеркнул он.

"Холокост – понятие, введенное специально для обозначения из ряда вон выходящего геноцида, который нацисты совершили над евреями и цыганами. Именно для того, чтобы выделить, насколько это страшная трагедия, небывалая, уму не постижимая – любых эпитетов будет мало, чтобы ее описать – создали отдельное слово. Использование его еще где-либо не то, что некорректно, а элементарно пошло, на мой взгляд", - добавил Лев Спивак.

Также президент "АзИз" напомнил, что геноцид – это юридическое понятие. "Существует конвенция ООН, под которой подписаны все члены ООН, где точно прописано, что такое геноцид, всего пять пунктов. Более того, в этой декларации четко сказано, кому дано право решать, что квалифицировать как геноцид – Гаагский суд. Поэтому все, кто используют направо и налево понятие "геноцид", нарушают закон. У них нет такого права. Против них можно организовать обращение в суд за клевету. Я очень надеюсь, что очень скоро найдутся грамотные юристы и политики, которые наведут порядок в этом вопросе. Потому что ситуация сегодня просто оскорбительная", - заключил он.