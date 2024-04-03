Эвакуации в Костанае помогает Яндекс Такси

Жители Костаная могут попасть в пункт временного размещения, заказав такси Яндекс. Поездка обойдется в символические 10 тенге.

В Костанайской области Казахстана из населенных пунктов Костанай и Тобыл можно эвакуироваться в пункт временного размещения на автомобиле Яндекс Такси.

Эвакуация обойдется в 10 тенге на автомобиле категории эконом, в 20 тенге - категории комфорт. Такие расценки перевозчик установил для людей, выезжающих из опасной зоны. Цена поездки не зависит от расстояния, можно выбрать любой пункт размещения. При этом работа таксистов будет оплачена в полном объеме, отметили в компании.

Также за 10 тенге в пункты размещения можно направить гуманитарную помощь - через приложение Яндекс Go.

Казахстан страдает от мощнейших паводков, многие люди остались без жилья, эвакуированы десятки тысяч человек. Ситуация осложняется начавшимися дождями.