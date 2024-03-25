Эвакуация Курского вокзала проходит в Москве

Пассажиры эвакуированы с территории Курского вокзала в Москве. Об этом сообщает Московская железная дорога. Подробностей о причинах эвакуации компания не приводит.

Эвакуация проводится на Курском вокзале в эти минуты, заявление распространила пресс-служба Московской железной дороги.

В МЖД уточнили, что в данный момент на вокзале действуют правоохранители. Пассажиров оповещают о ситуации.

"Все они выведены с территории вокзала"

– Московская железная дорога

Уточняется, что пассажиры свободно проходят на платформы, но минуя сам вокзал. Для этого используется третий тоннель.

Поезда курсируют по штатному графику, на них эвакуация не отразилась.