Вестник Кавказа

Эвакуация Курского вокзала проходит в Москве

Эвакуация Курского вокзала проходит в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пассажиры эвакуированы с территории Курского вокзала в Москве. Об этом сообщает Московская железная дорога. Подробностей о причинах эвакуации компания не приводит.

Эвакуация проводится на Курском вокзале в эти минуты, заявление распространила пресс-служба Московской железной дороги.

В МЖД уточнили, что в данный момент на вокзале действуют правоохранители. Пассажиров оповещают о ситуации.

"Все они выведены с территории вокзала"

– Московская железная дорога

Уточняется, что пассажиры свободно проходят на платформы, но минуя сам вокзал. Для этого используется третий тоннель.

Поезда курсируют по штатному графику, на них эвакуация не отразилась.

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