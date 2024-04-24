Вестник Кавказа

Ессентуки примут детский кинофестиваль

Ессентуки примут детский кинофестиваль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ессентуки примут фестиваль детского кино. Фестиваль состоится с 6 по 13 июля.

В Ессентуках пройдет второй фестиваль детского кино "Хрустальный источникъ". Тема этого года - "Герой и время", которая обещает подарить зрителям увлекательные истории о доблестных героях и увлекательных приключениях. Мероприятие состоится с 6 по 13 июля.

«Впервые в этом году в рамках фестиваля детского кино „Хрустальный источникъ“ состоится конкурс полнометражных фильмов, где представят пять полнометражных фильмов, которые были выпущены в прошлом году. <> Также в этом году впервые мы учреждаем золотую медаль кинематографисту за неоценимый вклад в развитие детского кино. Отмечу, что ожидается большая программа мастер-классов для детей по режиссуре, сценарному делу, клоунаде, живописи, изготовлению лоскутной куклы, гриму и журналистике»

– президент фестиваля, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис

Фестиваль детского кино предоставляет возможность юным зрителям окунуться в мир кинематографа. Зрителей ждет разнообразная программа, включающая просмотры фильмов, мастер-классы, встречи с режиссерами и актерами.

По словам организаторов, тема фестиваля важна для детей так как помогает им понять, что каждый из нас может стать героем в своей жизни, преодолевая трудности и проблемы. Фильмы, отражающие эту тему, позволяют маленьким зрителям вдохновиться и поверить в свои силы.

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