ЕСПЧ отклонил требование Еревана в отношении Баку

ЕСПЧ принял решение отклонить поданное в прошлом месяце антиазербайджанское ходатайство Армении. Там посчитали необоснованным требование убрать КПП "Лачин".
Европейский суд по правам человека отклонил июньский запрос Армении в отношении Азербайджана. Об этом пишут азербайджанские СМИ.
Речь в нем шла о том, чтобы принять временные меры по отношению к АР за установку контрольно-пропускного пункта "Лачин".
Суд подтвердил, что КПП не препятствует движению, поэтому требование Еревана убрать его принято необоснованным.
КПП в Лачинском коридоре
Пункт пропуска на Лачинской дороге появился в апреле. В Госпогранслужбе Азербайджана объяснили, что решение установить КПП было принято в целях предотвратить переброску оружия и военной техники из Армении вооруженным формированиям, которые находятся на азербайджанских землях.