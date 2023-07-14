ЕСПЧ отклонил требование Еревана в отношении Баку

Опубликовано: 23:55, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт Европейского суда по правам человека

ЕСПЧ принял решение отклонить поданное в прошлом месяце антиазербайджанское ходатайство Армении. Там посчитали необоснованным требование убрать КПП "Лачин".

Европейский суд по правам человека отклонил июньский запрос Армении в отношении Азербайджана. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Речь в нем шла о том, чтобы принять временные меры по отношению к АР за установку контрольно-пропускного пункта "Лачин".

Суд подтвердил, что КПП не препятствует движению, поэтому требование Еревана убрать его принято необоснованным.

КПП в Лачинском коридоре

Пункт пропуска на Лачинской дороге появился в апреле. В Госпогранслужбе Азербайджана объяснили, что решение установить КПП было принято в целях предотвратить переброску оружия и военной техники из Армении вооруженным формированиям, которые находятся на азербайджанских землях.