ООН признала законным ППП "Лачин"

Международный суд ООН отклонил иск Армении, который был подан 12 мая против Азербайджана, сообщает МИД АР.
В ходатайстве Ереван призывал к "выводу всех вооруженных лиц Азербайджана с Лачинской дороги, заявляя о незаконности погранпункта "Лачин".
"Международный Суд ООН отклонил ходатайство Армении от 12 мая 2023 года касательно незаконности Лачинского КПП и требования вывода всех вооруженных лиц Азербайджана с Лачинской дороги"
- МИД Азербайджана
Дипломатическая победа Азербайджана
Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Азербайджану удалось продвинуть на международной арене истинное положение дел на Южном Кавказе, а потому фейковые обвинения Армении обречены на провал.
"Министерство иностранных дел Азербайджана очень активно работает для того, чтобы истинное положение дел было известно международному сообществу, ключевым игрокам, где принимаются решения, и в целом любым объективно воспринимающим действительность государствам. Это весьма трудоемкая работа. В предшествующие годы и десятилетия тотальной лжи Армения с опорой, конечно, на армянскую диаспору в ряде стран Европы и в США постоянно навязывала искаженную точку зрения на происходившие в регионе события", - прежде всего сказал он.
"Сегодня, я считаю, за счет проведения масштабных международных форумов, как только что завершившееся заседание координационного министерского совета Движения неприсоединения, Азербайджан в корне изменил ситуацию. Истина доносится до внешних наблюдателей очень активно. Многочисленные делегации дипломатов, экспертов и журналистов регулярно посещают освобожденные территории и своими глазами видят, что там оставили изгнанные оккупанты. Видят, с какой энергией и качеством возрождается жизнь в Карабахском экономическом районе Азербайджана", - обратил внимание Игорь Коротченко.
"Поэтому в международных структурах и не возникает вопроса, что такое Лачинский коридор – это суверенная территория Азербайджана, и действия Баку, разумеется, абсолютно правомерны. Установка ППП "Лачин" позволила исключить подпитку сепаратистов живой силой и вооружениями. Решения, которые в наши дни выносятся по фейковым искам Армении против Азербайджана, – это свидетельства, что международное сообщество и ключевые международные организации оценивают действительность на Южном Кавказе такой, какая она есть, и принимают соответствующие решения", - подчеркнул политический аналитик.