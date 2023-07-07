ООН признала законным ППП "Лачин"

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Суд ООН отклонил иск Еревана касательно "незаконности присутствия азербайджанских военных на Лачинской дороге". Армения настаивала на выводе солдат Азербайджана.

Международный суд ООН отклонил иск Армении, который был подан 12 мая против Азербайджана, сообщает МИД АР.

В ходатайстве Ереван призывал к "выводу всех вооруженных лиц Азербайджана с Лачинской дороги, заявляя о незаконности погранпункта "Лачин".

"Международный Суд ООН отклонил ходатайство Армении от 12 мая 2023 года касательно незаконности Лачинского КПП и требования вывода всех вооруженных лиц Азербайджана с Лачинской дороги"

- МИД Азербайджана

Дипломатическая победа Азербайджана

Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Азербайджану удалось продвинуть на международной арене истинное положение дел на Южном Кавказе, а потому фейковые обвинения Армении обречены на провал.

"Министерство иностранных дел Азербайджана очень активно работает для того, чтобы истинное положение дел было известно международному сообществу, ключевым игрокам, где принимаются решения, и в целом любым объективно воспринимающим действительность государствам. Это весьма трудоемкая работа. В предшествующие годы и десятилетия тотальной лжи Армения с опорой, конечно, на армянскую диаспору в ряде стран Европы и в США постоянно навязывала искаженную точку зрения на происходившие в регионе события", - прежде всего сказал он.

"Сегодня, я считаю, за счет проведения масштабных международных форумов, как только что завершившееся заседание координационного министерского совета Движения неприсоединения, Азербайджан в корне изменил ситуацию. Истина доносится до внешних наблюдателей очень активно. Многочисленные делегации дипломатов, экспертов и журналистов регулярно посещают освобожденные территории и своими глазами видят, что там оставили изгнанные оккупанты. Видят, с какой энергией и качеством возрождается жизнь в Карабахском экономическом районе Азербайджана", - обратил внимание Игорь Коротченко.

"Поэтому в международных структурах и не возникает вопроса, что такое Лачинский коридор – это суверенная территория Азербайджана, и действия Баку, разумеется, абсолютно правомерны. Установка ППП "Лачин" позволила исключить подпитку сепаратистов живой силой и вооружениями. Решения, которые в наши дни выносятся по фейковым искам Армении против Азербайджана, – это свидетельства, что международное сообщество и ключевые международные организации оценивают действительность на Южном Кавказе такой, какая она есть, и принимают соответствующие решения", - подчеркнул политический аналитик.