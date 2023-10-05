Еще три сепаратистских главаря арестованы в Азербайджане

Опубликовано: 12:33, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Давид Ишханян, вместе с Араиком Арутюняном и Рубеном Варданяном, отправлены под арест. Такая мера пресечения избрана им в рамках расследования уголовных дел против сепаратистов.

Еще двое бывших главарей фейкового режима, созданного Ереваном на территории Азербайджана, – Аркадий Гукасян и Бако Саакян – арестованы в Баку, аналогичная мера пресечения избрана и для Давида Ишханяна, руководившего т. н. сепаратистским "парламентом". Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Как сообщает АПА, соответствующее представление было подано следователем СГБ АР.

Суд принял решение применить в отношении всех трех сепаратистов меру пресечения в форме заключения под стражу. Срок ареста – четыре месяца.

Отметим, что Гукасян руководил марионеточным режимом на оккупированной территории Азербайджана с 1997-го по 2007 год. Саакян возглавлял сепаратистов с 2007 по 2020 год. В 2020 году его т. н. "пост" занял Араик Арутюнян, заключенный под стражу сегодня.

Задержание сепаратистских главарей

Напомним, ранее, помимо Гукасяна, Саакяна и Ишханяна, были задержаны также бывший т. н. "президент" незаконного режима Араик Арутюнян и бизнесмен Рубен Варданян.

Всем им предъявлены обвинения по статьям УК Азербайджана.