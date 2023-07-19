Еще одну морскую мину уничтожили в Черном море

Опубликовано: 13:10, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не прошло и недели, как в акватории Черного моря была обнаружена еще одна дрейфующая украинская морская мина, которая, предположительно, была сорвана с якоря очередным штормом – ее расстреляли с российского боевого вертолета.

В Черном море снова нашли дрейфующую морскую мину – на этот раз она обнаружилась северо-восточнее турецкого пролива Босфор и представляла реальную опасность для гражданских кораблей, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

"Патрульным кораблем "Сергей Котов" ЧФ, выполняющим задачи в юго-западной части Черного моря, в 180 км северо-восточнее пролива Босфор была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина. По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем"

- пресс-служба ЧФ

Ранее, 14 июля, такая же мина была найдена на оживленном судoходном маршруте в северо-западной части водоема. Все они – те, которыми в начале 2022 года украинские военные беспорядочно нашпиговали прибрежную акваторию Черного моря, передает ТАСС.

Такие "подарки" уже находили у побережья Одессы, а также у берегов Румынии и Турции, - напомнили в российском оборонном ведомстве.