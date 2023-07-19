Еще одну морскую мину уничтожили в Черном море

В Черном море снова нашли дрейфующую морскую мину – на этот раз она обнаружилась северо-восточнее турецкого пролива Босфор и представляла реальную опасность для гражданских кораблей, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).
"Патрульным кораблем "Сергей Котов" ЧФ, выполняющим задачи в юго-западной части Черного моря, в 180 км северо-восточнее пролива Босфор была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина. По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем"
- пресс-служба ЧФ
Ранее, 14 июля, такая же мина была найдена на оживленном судoходном маршруте в северо-западной части водоема. Все они – те, которыми в начале 2022 года украинские военные беспорядочно нашпиговали прибрежную акваторию Черного моря, передает ТАСС.
Такие "подарки" уже находили у побережья Одессы, а также у берегов Румынии и Турции, - напомнили в российском оборонном ведомстве.