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В Черном море снова появились плавучие мины

В Черном море снова появились плавучие мины
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На море снова небезопасно, однако причины этой опасности - не природные катаклизмы, а морские мины, которые были обнаружены российскими военными на судоходном маршруте на северо-западе Черного моря.

Черное море снова становится опасным, и на этот раз – отнюдь не из-за природных катаклизмов, периодически обрушивающихся на его акваторию. Российские моряки обнаружили дрейфующую морскую мину на оживленном судoходном маршруте в северо-западной части водоема, заявили в Минобороны России.

"Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям o наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря"

- Минобороны России

Как полагают в Минобороны, обнаруженная мина – одно из тех дрейфующих взрывных устройств, которыми в начале 2022 года украинские военные беспорядочно нашпиговали прибрежную акваторию Черного моря, передает ТАСС.

Такие "подарки" – якорные морские мины, сорванные штормом, уже находили у побережья Одессы, а также у берегов Румынии и Турции, напомнили в российском оборонном ведомстве.

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