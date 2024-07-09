Вестник Кавказа

Еще одно землетрясение случилось в Азербайджане

Еще одно землетрясение случилось в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Второе за несколько часов землетрясение зафиксировали сейсмологи в Азербайджане. Подземные толчки случились на азербайджано-грузинской границе.

Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана сообщает сегодня еще об одном землетрясении.

Ранее стало известно, что подземные толчки произошли в Губинском районе, землетрясение было малой силы и не ощущалось.

Более мощное землетрясение зарегистрировано на границе Азербайджана и Грузии, в 61 км к юго-западу от азербайджанской станции Загатала. По оценкам специалистов, магнитуда явления составила 4,8. Очаг находился на пятикилометровой глубине.

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