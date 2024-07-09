Еще одно землетрясение случилось в Азербайджане

Второе за несколько часов землетрясение зафиксировали сейсмологи в Азербайджане. Подземные толчки случились на азербайджано-грузинской границе.
Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана сообщает сегодня еще об одном землетрясении.
Ранее стало известно, что подземные толчки произошли в Губинском районе, землетрясение было малой силы и не ощущалось.
Более мощное землетрясение зарегистрировано на границе Азербайджана и Грузии, в 61 км к юго-западу от азербайджанской станции Загатала. По оценкам специалистов, магнитуда явления составила 4,8. Очаг находился на пятикилометровой глубине.