Еще одна страна перенесла посольство из Ирана в Азербайджан

Австралия закрыла свое посольство в Тегеране. Правительство этой страны перенесло дипломатическую миссию в Азербайджан.

Австралия приняла решение закрыть свое посольство в Тегеране не фоне конфликта между Ираном и Израилем, сообщила глава внешнеполитического ведомства этой страны Пенни Вонг.

Она отметила, что МИД временно перенес дипломатическую миссию Австралии в Азербайджан, там будут предоставляться консульские услуги и помощь покидающим Иран австралийцам.

Вонг подчеркнула, что решение о переносе было принято для обеспечения безопасности дипломатов и их семей. Кроме того, в Азербайджан направлена кризисная группа из Австралии.

Ранее свои посольства в Азербайджан перенесли Болгария и Венгрия.