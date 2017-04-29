Вестник Кавказа

Еще одна страна перенесла посольство из Ирана в Азербайджан

Сидней
© Фото: Наталья Бестужева
Австралия закрыла свое посольство в Тегеране. Правительство этой страны перенесло дипломатическую миссию в Азербайджан.

Австралия приняла решение закрыть свое посольство в Тегеране не фоне конфликта между Ираном и Израилем, сообщила глава внешнеполитического ведомства этой страны Пенни Вонг.

Она отметила, что МИД временно перенес дипломатическую миссию Австралии в Азербайджан, там будут предоставляться консульские услуги и помощь покидающим Иран австралийцам.

Вонг подчеркнула, что решение о переносе было принято для обеспечения безопасности дипломатов и их семей. Кроме того, в Азербайджан направлена кризисная группа из Австралии.

Ранее свои посольства в Азербайджан перенесли Болгария и Венгрия.

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