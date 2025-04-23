Еще один источник минеральной воды откроют в Железноводске

Жители и гости Железноводска скоро смогут пить целебную воду из еще одного источника, рассказал глава расположенного на Ставрополье города-курорта Евгений Бакулин.
По его словам, на данный момент власти выбирают место, где будет доступна вода из нового источника.
"Планируем запустить его в работу для отдыхающих и местных жителей до 1 сентября"
– Бакулин
Градоначальник уточнил, что в общей сложности в Железноводске насчитывается 25 скважин с минеральной водой. Работают не все из них: освежиться и полечиться можно водой из источников Смирновский, Славяновский, Бювет-книга, Лермонтовский, Западный.
Кроме того, несколько бюветов пока законсервированы, их владелец – "Кавминкурортресурсы". Предполагается, что они будут переданы в собственность муниципалитета и затем отремонтированы.