Еще один источник минеральной воды откроют в Железноводске

Новый источник минеральной воды начнет действовать в Железноводске уже летом 2025 года. Примерные сроки открытия – до 1 сентября. В общей сложности в городе-курорте есть 25 скважин "минералки".

Жители и гости Железноводска скоро смогут пить целебную воду из еще одного источника, рассказал глава расположенного на Ставрополье города-курорта Евгений Бакулин.

По его словам, на данный момент власти выбирают место, где будет доступна вода из нового источника.

"Планируем запустить его в работу для отдыхающих и местных жителей до 1 сентября"

– Бакулин

Градоначальник уточнил, что в общей сложности в Железноводске насчитывается 25 скважин с минеральной водой. Работают не все из них: освежиться и полечиться можно водой из источников Смирновский, Славяновский, Бювет-книга, Лермонтовский, Западный.

Кроме того, несколько бюветов пока законсервированы, их владелец – "Кавминкурортресурсы". Предполагается, что они будут переданы в собственность муниципалитета и затем отремонтированы.