Вестник Кавказа

Еще минимум 10 школ откроются на освобожденных территориях Азербайджана

Школа в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые школы будут открываться на освобожденных территориях Азербайджана – в скором времени планируется открытие самое меньшее десяти школ.

Открытие новых школ запланировано на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщил глава Минобразования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе мероприятия в Университете ADA, посвященного теме "Сертификация 2025: профессиональный учитель – качественное образование".

По словам министра, предполагается, что в общей сложности заработают минимум десять школ.

Амруллаев уточнил, что вторая школа откроется в Ханкенди, новые школы появятся и в Агдаме, Зангилане и других местностях, пишет Trend.

"И после этого этот процесс будет продолжаться быстрыми темпами"

– министр

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