Еще минимум 10 школ откроются на освобожденных территориях Азербайджана

Новые школы будут открываться на освобожденных территориях Азербайджана – в скором времени планируется открытие самое меньшее десяти школ.
Открытие новых школ запланировано на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщил глава Минобразования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе мероприятия в Университете ADA, посвященного теме "Сертификация 2025: профессиональный учитель – качественное образование".
По словам министра, предполагается, что в общей сложности заработают минимум десять школ.
Амруллаев уточнил, что вторая школа откроется в Ханкенди, новые школы появятся и в Агдаме, Зангилане и других местностях, пишет Trend.
"И после этого этот процесс будет продолжаться быстрыми темпами"
– министр