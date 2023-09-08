Еще более 120 человек переселятся в Агалы через несколько дней

Опубликовано: 22:39, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

25 семей, которые будут переселены в село Агалы на следующем этапе, 13 сентября, сегодня участвовали в жеребьевке. Таким образом дома были прозрачно распределены между ними.

Семьи, которые следующими будут переселены в село Агалы Зангиланского района Азербайджана – всего 123 человека, приняли участие в жеребьевке. О мероприятии рассказали в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Жребии тянули 25 семей. Количество комнат в домах определялось составом семьи:

10 семей получили трехкомнатные частные дома,

9 семей – четырехкомнатные,

остальные – пятикомнатные.

Точные адреса определились с помощью жеребьевки, благодаря которой была обеспечена прозрачность распределения.

В данный момент все эти люди живут в Баку, Сумгайыте и в местах временного поселения в Абшеронском районе. Они отправятся в Агалы 13 сентября.