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Еще более 120 человек переселятся в Агалы через несколько дней

Еще более 120 человек переселятся в Агалы через несколько дней
25 семей, которые будут переселены в село Агалы на следующем этапе, 13 сентября, сегодня участвовали в жеребьевке. Таким образом дома были прозрачно распределены между ними.

Семьи, которые следующими будут переселены в село Агалы Зангиланского района Азербайджана – всего 123 человека, приняли участие в жеребьевке. О мероприятии рассказали в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Жребии тянули 25 семей. Количество комнат в домах определялось составом семьи:

  • 10 семей получили трехкомнатные частные дома,
  • 9 семей – четырехкомнатные,
  • остальные – пятикомнатные.

Точные адреса определились с помощью жеребьевки, благодаря которой была обеспечена прозрачность распределения.

В данный момент все эти люди живут в Баку, Сумгайыте и в местах временного поселения в Абшеронском районе. Они отправятся в Агалы 13 сентября.

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