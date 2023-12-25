ЕС выступил за создание независимой Палестины

Глава евродипломатии высказался о необходимости создания независимого палестинского государства. По его словам, только данная стратегия может обеспечить долгосрочный мир на Ближнем Востоке.

Долгосрочный мир на Ближнем Востоке может установиться только после создания независимой Палестины. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза, подчеркнув, что он выступает не только за преодолении текущей эскалации, а именно за выход из конфликта с помощью стратегии создания «двух государств».

«Я не буду больше говорить про мирный процесс, но только про решение на основе двух государств. И я сейчас серьезно говорю»

– Жозеп Боррель

Ранее израильский премьер заявил о том, что в период его нахождения у власти палестинское государство создано не будет. Также он отказался прекратить огонь в Газе в обмен на освобождение заложников ХАМАС.