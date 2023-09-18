РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ЕС введет новые санкции против России – что войдет в новый пакет?

ЕС введет новые санкции против России – что войдет в новый пакет?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Евросоюз постепенно начинает работу над новым пакетом антироссийских санкций – уже 12-м по счету. Уже поступили конкретные предложения по новым рестрикциям.

Новый пакет санкций против РФ ЕС может представить уже в октябре, обсуждение деталей стартует в ближайшее время, пишут СМИ.

Не исключено, что новые ограничения будут вынесены на рассмотрение в первой половине октября. Возможно, конкретные меры станут известны в ходе саммита ЕС - США: мероприятие также пройдет в октябре, когда именно, пока не известно, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Какие санкции Евросоюз введет против РФ?

Агентство называет возможные сферы, на которые могут распространиться ограничения.

  • Несколько стран предложили наложить рестрикции на российский ядерный сектор.
  • Озвучивается идея запретить импорт алмазов из России.
  • Выдвигается инициатива внести в черный список СПГ из РФ.
  • Под санкциями может оказаться и российский IT-сектор.

Кроме того, планируется обсудить, как именно можно использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов.

Будет уделено внимание и обходу санкций через третьи страны, в частности, ОАЭ и Турцию – предполагается рассмотреть способы борьбы с этой практикой.

&quot;Москвич&quot; и другие компании попали под санкции США

"Москвич" и другие компании попали под санкции США

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1250 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version