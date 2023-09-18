ЕС введет новые санкции против России – что войдет в новый пакет?

Опубликовано: 17:40, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Евросоюз постепенно начинает работу над новым пакетом антироссийских санкций – уже 12-м по счету. Уже поступили конкретные предложения по новым рестрикциям.

Новый пакет санкций против РФ ЕС может представить уже в октябре, обсуждение деталей стартует в ближайшее время, пишут СМИ.

Не исключено, что новые ограничения будут вынесены на рассмотрение в первой половине октября. Возможно, конкретные меры станут известны в ходе саммита ЕС - США: мероприятие также пройдет в октябре, когда именно, пока не известно, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Какие санкции Евросоюз введет против РФ?

Агентство называет возможные сферы, на которые могут распространиться ограничения.

Несколько стран предложили наложить рестрикции на российский ядерный сектор.

Озвучивается идея запретить импорт алмазов из России.

Выдвигается инициатива внести в черный список СПГ из РФ.

Под санкциями может оказаться и российский IT-сектор.

Кроме того, планируется обсудить, как именно можно использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов.

Будет уделено внимание и обходу санкций через третьи страны, в частности, ОАЭ и Турцию – предполагается рассмотреть способы борьбы с этой практикой.