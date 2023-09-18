ЕС введет новые санкции против России – что войдет в новый пакет?

Евросоюз постепенно начинает работу над новым пакетом антироссийских санкций – уже 12-м по счету. Уже поступили конкретные предложения по новым рестрикциям.
Новый пакет санкций против РФ ЕС может представить уже в октябре, обсуждение деталей стартует в ближайшее время, пишут СМИ.
Не исключено, что новые ограничения будут вынесены на рассмотрение в первой половине октября. Возможно, конкретные меры станут известны в ходе саммита ЕС - США: мероприятие также пройдет в октябре, когда именно, пока не известно, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Какие санкции Евросоюз введет против РФ?
Агентство называет возможные сферы, на которые могут распространиться ограничения.
- Несколько стран предложили наложить рестрикции на российский ядерный сектор.
- Озвучивается идея запретить импорт алмазов из России.
- Выдвигается инициатива внести в черный список СПГ из РФ.
- Под санкциями может оказаться и российский IT-сектор.
Кроме того, планируется обсудить, как именно можно использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов.
Будет уделено внимание и обходу санкций через третьи страны, в частности, ОАЭ и Турцию – предполагается рассмотреть способы борьбы с этой практикой.