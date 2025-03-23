ЕС решил снять экономические санкции с Сирии

Евросоюз отменит введенные ранее в отношении Сирии экономические санкции. В ЕС отметили, что хотят помочь сирийцам восстановить страну.

Страны-члены Евросоюза решили отменить экономические санкции против Сирии. Об этом сообщила на своих страницах в соцсетях руководитель европейской дипломатии Кая Каллас.

"Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию"

– Кая Каллас

Она акцентировала внимание на том, что последние 14 лет ЕС всегда поддерживал сирийцев и продолжит это делать.

Напомним, в 2011 году ЕС начал вводить санкции в отношении правительства и военных структур САР. Ограничительные меры также затрагивали семью и близких президента страны Башара Асада.