ЕС рассматривает введение полного торгового эмбарго против РФ

Евросоюз планирует новые экономические меры против РФ, которые должны ударить по российскому экспорту. Утвердить санкции могут на следующей неделе.

Брюссель может ввести полное торговое эмбарго в отношении Москвы. Такие меры рассматриваются на саммите европейского политического сообщества в Албании, передают СМИ.

Евросоюз рассматривает тарифы на экспорт российский товаров, но также готов и к полному запрету экспортных поставок из РФ.

Отметим, что 14 мая глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, западные страны должны подготовиться к "разрушительным санкциям" в отношении России.

Ранее постпреды стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, который должен быть утвержден на следующей неделе.