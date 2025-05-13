Вестник Кавказа

ЕС рассматривает введение полного торгового эмбарго против РФ

ЕС рассматривает введение полного торгового эмбарго против РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз планирует новые экономические меры против РФ, которые должны ударить по российскому экспорту. Утвердить санкции могут на следующей неделе.

Брюссель может ввести полное торговое эмбарго в отношении Москвы. Такие меры рассматриваются на саммите европейского политического сообщества в Албании, передают СМИ. 

Евросоюз рассматривает тарифы на экспорт российский товаров, но также готов и к полному запрету экспортных поставок из РФ. 

Отметим, что 14 мая глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, западные страны должны подготовиться к "разрушительным санкциям" в отношении России. 

Ранее постпреды стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, который должен быть утвержден на следующей неделе.

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