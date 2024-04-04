ЕС поддержал переговоры между Арменией и Турцией

Спецпредставитель ЕС надеется на прогресс в переговорах между Арменией и Турцией. Он подчеркнул, что это пойдет на пользу всему региону

Европейский союз рассчитывает, что спецпредставители Армении и Турции проведут переговоры в ближайшем будущем. Такое заявление сделал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу.

"Пообщавшись и с Рубиняном (спецпредставитель Армении прим. ред.), и с Кылычем (спецпредставитель Турции – прим. ред.), я услышал заинтересованность обеих сторон в достижении прогресса в этом направлении"

– Тойво Клаар.

Он подчеркнул, что ЕС поддерживает это и рассчитывает на скорый прогресс.

"Надеюсь, что в ближайшее время этот процесс продвинется и даст результаты во благо Армении, во благо Турции, во благо региона"

– европейский чиновник