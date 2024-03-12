Вестник Кавказа

Ереван: мы вернем Баку азербайджанские села

Ереван: мы вернем Баку азербайджанские села
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В правящей партии Армении рассказали о передаче эксклавных сел в Тавушской области. Депутат от партии заявил, что речь идет не об армянских населенных пунктах.

Депутат от правящей партии «Гражданский договор» Овик Агазарян ответил на вопрос по поводу возвращения Арменией Азербайджану эксклавных сел Газахского района в Тавушской области.

Политик заявил, что в речь идет не об армянских селах, после чего он завершил общение с журналистами и отправился в свой кабинет.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что между Азербайджаном и Арменией может начаться конфликт, если Ереван не согласится вернуть эксклавные села Баку.

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