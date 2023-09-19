Эрдоган в ООН: Карабах – это Азербайджан

Опубликовано: 20:35, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

В ходе выступления в ООН президент Турции заявил о том, что Карабах, где Азербайджан начал "контртеррористические мероприятия", – это территория АР.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о том, что Карабах, где Азербайджан начал "контртеррористические мероприятия" является азербайджанской территорией.

"Карабах - это территория Азербайджана. Это теперь признают все. И навязывание иного статуса для нее мы не приемлем. Мы поддерживаем шаги, предпринимаемые Азербайджаном, и идем вместе под лозунгом "одна нация, два государства", защищая свою территориальную целостность"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Далее турецкий лидер подчеркнул, что Ереван не смог воспользоваться исторической возможностью в Карабахе.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.