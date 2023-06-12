Эрдоган совершит визит в Баку сегодня

Визит президента Турции в Азербайджан состоится уже сегодня. Ранее он планировался на 13 июня. Эрдоган приедет в Баку вместе с политиком Синаном Оганом, который также претендовал на пост президента Турции, но в итоге поддержал Эрдогана.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидается в Баку сегодня.
"Ждем нашего уважаемого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сегодня состоится большая встреча и объятия братьев"
– посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи
Прежний анонс визита Эрдогана в азербайджанскую столицу предполагал, что президент Турции и его коллега Ильхам Алиев встретятся во вторник, 13 июня.
Сегодняшний визит станет первым после победы Эрдогана на выборах. В этот визит сопровождать его будет Синан Оган - также участник президентской гонки. Оган выбыл из борьбы в первом туре, а во втором выразил поддержку Эрдогану.