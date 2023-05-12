Эрдоган раскритиковал Кылычдароглу за нападки на Путина

Президент предостерег своего противника на выборах от антироссийских высказываний. Жесткое предупреждение глава государства озвучил на митинге, который прошел сегодня в Стамбуле.
"Ты [Кемаль Кылычдароглу], извини уж, но я не позволю [тебе], когда ты нападаешь на Путина. Потому что ты не знаешь, не поймешь, что такое управлять государством"
— Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган о России и США
Турецкий лидер также сравнил текущее состояние отношений Анкары и Москвы с турецко-американским взаимодействием.
По его словам, отношения, которые сумели наладить Россия и Турция, "лучше", чем связи Турции с США. Глава государства добавил, что они как минимум в той же степени "развиты и важны".
С другой стороны, обратил внимание Эрдоган, товарооборот с РФ у Турции даже выше, чем с Америкой.