Эрдоган раскритиковал Кылычдароглу за нападки на Путина

Опубликовано: 23:33, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

Турецкий лидер резко осудил оппозиционного кандидата в президенты за антироссийские высказывания. Эрдоган прямым текстом заявил Кылычдароглу о недопустимости нападок на Путина.

Президент предостерег своего противника на выборах от антироссийских высказываний. Жесткое предупреждение глава государства озвучил на митинге, который прошел сегодня в Стамбуле.

"Ты [Кемаль Кылычдароглу], извини уж, но я не позволю [тебе], когда ты нападаешь на Путина. Потому что ты не знаешь, не поймешь, что такое управлять государством"

— Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган о России и США

Турецкий лидер также сравнил текущее состояние отношений Анкары и Москвы с турецко-американским взаимодействием.

По его словам, отношения, которые сумели наладить Россия и Турция, "лучше", чем связи Турции с США. Глава государства добавил, что они как минимум в той же степени "развиты и важны".

С другой стороны, обратил внимание Эрдоган, товарооборот с РФ у Турции даже выше, чем с Америкой.