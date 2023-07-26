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Эрдоган провел переговоры с главой МИД Китая

Эрдоган провел переговоры с главой МИД Китая
Обсуждались экономические вопросы, украинский кризис и международная повестка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с новым главой китайского внешнеполитического ведомства Ваном И. Стороны обсудили углубление двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной повестки, кроме того затрагивалась ситуация вокруг украинского кризиса и зерновой сделки.

Ранее в среду Ван И провел встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом, на которых министры обсудили аналогичную проблематику.

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