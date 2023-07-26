Эрдоган провел переговоры с главой МИД Китая

Обсуждались экономические вопросы, украинский кризис и международная повестка.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с новым главой китайского внешнеполитического ведомства Ваном И. Стороны обсудили углубление двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной повестки, кроме того затрагивалась ситуация вокруг украинского кризиса и зерновой сделки.
Ранее в среду Ван И провел встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом, на которых министры обсудили аналогичную проблематику.