Глава Росатома обсудил в Турции реализацию проекта АЭС Аккую

В столице Турции прошла встреча главы Минэнерго страны с руководителем госкорпорации "Росатом". Центральной темой переговоров стала АЭС "Аккую".
Накануне в Анкаре состоялась встреча руководителя госкорпорации "Росатом" и главы Минэнерго Турции. Об этом по итогам переговорах написал в своих соцсетях турецкий министр.
"Мы провели встречу в нашем министерстве с главой Росатома Алексеем Лихачевым и делегацией, которую он возглавляет"
– Алпарслан Байрактар
Центральной темой переговоров стала атомная электростанция в Аккую.
"На встрече оценили нынешнее состояние проекта АЭС "Аккую", которая станет станцией нового поколения энергетики Турции"
– министр