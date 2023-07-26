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Глава Росатома обсудил в Турции реализацию проекта АЭС Аккую

АЭС “Аккую“
© Фото: сайт "Аккую Нуклеар"
В столице Турции прошла встреча главы Минэнерго страны с руководителем госкорпорации "Росатом". Центральной темой переговоров стала АЭС "Аккую".

Накануне в Анкаре состоялась встреча руководителя госкорпорации "Росатом" и главы Минэнерго Турции. Об этом по итогам переговорах написал в своих соцсетях турецкий министр.

"Мы провели встречу в нашем министерстве с главой Росатома Алексеем Лихачевым и делегацией, которую он возглавляет"

– Алпарслан Байрактар

Центральной темой переговоров стала атомная электростанция в Аккую.

"На встрече оценили нынешнее состояние проекта АЭС "Аккую", которая станет станцией нового поколения энергетики Турции"

– министр

Производство электроэнергии на АЭС Аккую намерены начать в следующем году

Производство электроэнергии на АЭС Аккую намерены начать в следующем году

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