Эрдоган призвал народ Турции избавиться от "позорной конституции"

Опубликовано: 15:31, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Турции

Турция должна избавиться от принятой после переворота конституции, поскольку народ страны заслуживает современного либерального основного закона, который соответствует духу эпохи.

Турции необходимо избавиться от "позора конституции", которая была принята после военного переворота, заявил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Отныне Турция должна избавиться от позора конституции, принятой после военного переворота. Мой народ заслуживает гражданской, либеральной конституции, соответствующей условиям эпохи"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Новый основной закон страны должен стать залогом ее успешного дальнейшего развития, а принять активное участие в его разработке должны все политические силы.

Эрдоган уже не раз отмечал, что нынешняя конституция Турции, которая была принята в 1982 году, не соответствует требованиям современности, несмотря на ряд внесенных в документ поправок.