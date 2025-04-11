Эрдоган принял президента Сирии в Стамбуле

Президенты Турции и Сирии Эрдоган и аш-Шараа провели встречу. Переговоры двух лидеров прошли в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял президент Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Стамбуле, сообщили турецкие СМИ.

В состав сирийской делегации, посетившей Турцию, вошли также глава МИД Асаад Хасан аш-Шибани, министр обороны Мурхаф Абу Касра и глава разведывательной организации.

Напомним, что в начале февраля аш-Шараа посетил Анкару, где провел переговоры с Эрдоганом. Они обсудили вопросы безопасности и военной сферы. Президент Турции также получил приглашение посетить Дамаск.

Следующая встреча аш-Шараа и Эрдогана состоялась на Дипломатическом форуме в Анталье. Переговоры двух лидеров укрепили стратегическое партнерство, акцентируя внимание на экономическом восстановлении Сирии и борьбе с терроризмом.