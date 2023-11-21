Эрдоган прибыл в Грецию

Реджеп Тайип Эрдоган прилетел с официальным визитом в Грецию. В аэропорту его встречали официальные лица страны. Это второй визит главы Турции в Афины за 69 лет.

Самолет с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на борту приземлился в аэропорту «Элефтериос Венизелос» в Афинах, сообщает пресс-служба главы государства.

В воздушной гавани его встречали глава МИД Греции Йоргос Ерапетритис, посол Турции в Афинах Чагатай Эрджиес и другие официальный лица страны.

Президента Турции сопровождают руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан, глава МВД Али Ерликая, министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек, министр обороны Яшар Гюлер и другие представители турецкого правительства

Стоит отметить, что визит Эрдогана стал вторым приездом главы Турецкой Республики в Афины за 69 лет.