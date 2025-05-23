Эрдоган посетит Азербайджан – СМИ

TRT Haber: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Лачин.
28 мая лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Азербайджан, сообщают СМИ.
Как отмечает TRT Haber, в Лачине состоится торжественная церемония открытия международного аэропорта. Мероприятие посетят лидеры Турции и Пакистана.
Напомним, что воздушную гавань начали строить в Лачине в 2021 году.
Сегодня Лачинский район посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Алиев открыл в Лачине две фабрики, а также заложил канатную дорогу.