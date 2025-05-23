Вестник Кавказа

Эрдоган посетит Азербайджан – СМИ

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
TRT Haber: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Лачин.

28 мая лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Азербайджан, сообщают СМИ. 

Как отмечает TRT Haber,  в Лачине состоится торжественная церемония открытия международного аэропорта. Мероприятие посетят лидеры Турции и Пакистана. 

Напомним, что воздушную гавань начали строить в Лачине в 2021 году. 

Сегодня Лачинский район посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Алиев открыл в Лачине две фабрики, а также заложил канатную дорогу.

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