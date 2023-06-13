Опубликовано: 11:19, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Визит Эрдогана в Баку продолжается. Сегодня он побывал на Аллее почетного захоронения, где почтил память Гейдара Алиева.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сегодня почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Эрдоган накануне прибыл в Баку с первым государственным визитом после победы на выборах президента Турции. Сегодня он также остается в азербайджанской столице.

Во вторник утром Эрдоган посетил могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Напомним, в мае исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского политического деятеля. На могилу был водружен венок, цветы сложенные в турецкий флаг. Так президент Турции почтил память Гейдара Алиева.

Также Эрдоган возложил цветы к могиле Зарифы Алиевой, выдающегося ученого и супруги Гейдара Алиева.