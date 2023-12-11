Вестник Кавказа

Эрдоган получил в подарок от Орбана настоящего Аристократа

Конь по кличке Аристократ, подаренный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
© Фото: соцсети премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с визитом в Будапеште, получил королевский подарок от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - коня по кличке Аристократ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего официального визита в Будапешт получил от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана породистого коня, написал турецкий президент в своем аккаунте в одной из соцсетей.

"Подарок от одной конной нации другой конной нации: Аристократ, жеребец породы нониус конного завода Мезехедьеш"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Визит турецкого лидера продолжается – ожидается, что в ходе поездки он проведет встречи с президентом Венгрии Каталин Новак, премьером Орбаном и другими представителями местных властей, а также поучаствует в заседании венгерско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

В ходе поездки Эрдогана сопровождают члены турецкого правительства.

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