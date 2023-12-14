Эрдоган поговорил с Вучичем

Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Александром Вучичем. Стороны обсудили двусторонние отношения и глобальные вопросы.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщает пресс-служба администрации президента Турции.
В первую очередь глава Турецкой Республики поздравил Вучича с победой на прошедших в Сербии выборах. Далее стороны обсудили отношения Анкары и Белграда.
Помимо этого, лидеры двух государств затронули и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес.
Эрдоган подчеркнул, что прочные отношения Турции и Сербии продолжат развиваться.
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