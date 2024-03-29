Эрдоган отправится в Багдад

Президент Турции совершит свой первый за 12 лет визит в Ирак. Поездка должна состояться 22 апреля.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится с официальным визитом в столицу Ирака. Информацию об этом распространил турецкий канал A Haber.

Сообщается, что поездка должна состояться 22 апреля. Это первая поездка президента Турции в Ирак за 12 лет.

Администрация главы республики проводит активную подготовку к визиту в последние недели.

Уточняется, что в ходе поездки будут подписаны ряд документов. В частности, планируется заключить договор о сотрудничестве в направлении по борьбе с терроризмом. Власти Турции намерены организовать новую операцию против Рабочей партии Курдистана на территории Северного Ирака.

После визита Эрдогана в Ирак, в Анкаре намечен визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Главы Турции и ФРГ планируют обсудить вопросы, которые касаются экономического и торгового сотрудничества. Также власти затронут тему евроинтеграции.

В мае Реджеп Тайип Эрдоган планирует отправиться в США, где собирается встретиться с американским президентом Джо Байденом.

Кроме этого, в мае Турцию должны посетить представители властей Египта и Греции.