Вестник Кавказа

Эрдоган отправится в Багдад

Эрдоган отправится в Багдад
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции совершит свой первый за 12 лет визит в Ирак. Поездка должна состояться 22 апреля.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится с официальным визитом в столицу Ирака. Информацию об этом распространил турецкий канал A Haber. 

Сообщается, что поездка должна состояться 22 апреля. Это первая поездка президента Турции в Ирак за 12 лет. 

Администрация главы республики проводит активную подготовку к визиту в последние недели. 

Уточняется, что в ходе поездки будут подписаны ряд документов. В частности, планируется заключить договор о сотрудничестве в направлении по борьбе с терроризмом. Власти Турции намерены организовать новую операцию против Рабочей партии Курдистана на территории Северного Ирака. 

После визита Эрдогана в Ирак, в Анкаре намечен визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. 

Главы Турции и ФРГ планируют обсудить вопросы, которые касаются экономического и торгового сотрудничества. Также власти затронут тему евроинтеграции. 

В мае Реджеп Тайип Эрдоган планирует отправиться в США, где собирается встретиться с американским президентом Джо Байденом. 

Кроме этого, в мае Турцию должны посетить представители властей Египта и Греции. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1915 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция сократит закупки F-16 в пользу собственного истребителя

Турция сократит закупки F-16 в пользу собственного истребителя

Эрдоган отправится в США в мае

Эрдоган отправится в США в мае

Турция восполнит запас снарядов в США

Турция восполнит запас снарядов в США

Не в ущерб России - Эрдоган летит в США

Не в ущерб России - Эрдоган летит в США

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы