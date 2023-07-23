Эрдоган обсудит возобновление зерновой сделки с турецким кабмином

Опубликовано: 21:35, 23 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра обсудит варианты возобновления зерновой сделки с кабинетом министров страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен завтра обсудить с правительством страны ситуацию и возможности возобновления зерновой сделки, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

"В повестку заседания кабинета министров в понедельник включен вопрос зерновой сделки. То, что можно сделать сейчас, будут обсуждены имеющиеся варианты, выслушаны предложения по возможности возобновления черноморской зерновой инициативы"

- источник в администрации Эрдогана

В среду, 19 июля, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва может вернуть зерновую сделку в том случае если поставки отечественного зерна и удобрений будут выведены из-под ограничений. Также должны быть решены проблемные ситуации в части страхования судов из РФ и экспортных поставок.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Эрдоган хочет как можно скорее встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить с российским лидером ситуацию вокруг "зерновой сделки", однако, как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, у президента России такого желания нет – он не собирается контактировать со своим турецким коллегой.