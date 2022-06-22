Вестник Кавказа

Эрдоган обсудил со Стармером ситуацию в Газе

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции и премьер-министр Великобритании в ходе разговора затронули гуманитарную ситуацию в Газе.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, информирует пресс-служба главы Турции. 

Сообщается, что стороны обсудили происходящее в секторе Газа. Глава Турции сообщил, что ситуация в региона близка к гуманитарной катастрофе. 

По словам Эрдогана, Анкара занимается доставкой грузов для жителей палестинского анклава, а также поддерживает мирные инициативы.Глава Турции также позитивно оценил намерение Лондона признать Палестину. 

На прошлой неделе власти Великобритании заявили о намерении признать Палестину. С подобным намерением также выступил Париж.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
710 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.