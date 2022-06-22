Эрдоган обсудил со Стармером ситуацию в Газе

Президент Турции и премьер-министр Великобритании в ходе разговора затронули гуманитарную ситуацию в Газе.
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, информирует пресс-служба главы Турции.
Сообщается, что стороны обсудили происходящее в секторе Газа. Глава Турции сообщил, что ситуация в региона близка к гуманитарной катастрофе.
По словам Эрдогана, Анкара занимается доставкой грузов для жителей палестинского анклава, а также поддерживает мирные инициативы.Глава Турции также позитивно оценил намерение Лондона признать Палестину.
На прошлой неделе власти Великобритании заявили о намерении признать Палестину. С подобным намерением также выступил Париж.