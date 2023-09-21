Эрдоган не намерен портить отношения с Россией

Опубликовано: 20:35, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Отношения Москвы и Анкары не претерпят изменений и останутся позитивными. Турецкая сторона заинтересована в сотрудничестве, особенно в вопросе создания газового хаба.

Отношения России и Турции останутся позитивными, заверил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Страны связывает сотрудничество в различных сферах, в том числе совместно планируется создание в Турции газового хаба.

"Мы будем поддерживать наши отношения с Россией в позитивном ключе. Потому что нас очень волнует вопрос превращения Фракии в газовый хаб"

– Эрдоган

Газовый хаб в Турции

Создать газовый хаб на территории Турции предложил президент РФ Владимир Путин. Хаб будет организован в регионе Фракия, оттуда газ будет поставляться в Южную Европу. Всего ежегодно Турция намерена экспортировать около 45 млрд кубов газа.

Запустить хаб планируется в течение года. Ожидается, что Турция превратится благодаря хабу в один из мировых газовых центров.