Эрдоган не намерен портить отношения с Россией

Отношения Москвы и Анкары не претерпят изменений и останутся позитивными. Турецкая сторона заинтересована в сотрудничестве, особенно в вопросе создания газового хаба.
Отношения России и Турции останутся позитивными, заверил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Страны связывает сотрудничество в различных сферах, в том числе совместно планируется создание в Турции газового хаба.
"Мы будем поддерживать наши отношения с Россией в позитивном ключе. Потому что нас очень волнует вопрос превращения Фракии в газовый хаб"
– Эрдоган
Газовый хаб в Турции
Создать газовый хаб на территории Турции предложил президент РФ Владимир Путин. Хаб будет организован в регионе Фракия, оттуда газ будет поставляться в Южную Европу. Всего ежегодно Турция намерена экспортировать около 45 млрд кубов газа.
Запустить хаб планируется в течение года. Ожидается, что Турция превратится благодаря хабу в один из мировых газовых центров.