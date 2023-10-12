Эрдоган и Шольц обсудят конфликт на Ближнем Востоке

Опубликовано: 13:56, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с Олафом Шольцем. Лидеры двух государств обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Шольц считает, что Турция может сыграть важную роль в снижении напряженности.

Германский канцлер Олаф Шольц заявил, что проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он также намерен встретиться с катарским эмиром шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Как пишет издание Turkish World, Шольц назвал Турцию, Катар и Египет теми странами, которые могут сыграть ключевую роль в снижении напряженности между Израилем и ХАМАС.

Помимо этого, канцлер ФРГ заявил, что тесно контактирует с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси для оценки региональной повестки дня.