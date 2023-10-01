Эрдоган: Анкара уже ничего не ждет от ЕС

Опубликовано: 17:27, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, улетая на Генассамблею ООН, объявил, что у Анкары уже нет каких-либо ожиданий от контактов с Евросоюзом – и если Брюссель не прекратит политику двойных стандартов, то потеряет основания на какие бы то ни было ожидания от турецких властей.

Выступая в парламенте, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что ожидания Анкары от сотрудничества с Евросоюзом снизились до нуля.

Он напомнил, что еще 60 лет назад, в 1963 году, Турция получила ассоциацию с Европейским экономическим сообществом, позднее преобразованным в Евросоюз, однако республика до сих пор так и не приблизилась к членству в ЕС.

Эрдоган обратил внимание, что Турция полностью реализовала весь список требований, предъявленных Брюсселем для членства в ЕС, в то время как европейцы почти не занимались исполнением собственных обещаний в отношении контактов с Анкарой. Президент Турции назвал подход Брюсселя к республике предвзятым на протяжении всех 60 лет.

"Они поступают несправедливо по отношению к нашей стране, игнорируя принципы и процессы, которые они выдвинули. У нас, Турции, нет никаких ожиданий от ЕС. Они должны отказаться от тех несправедливостей, которые они использовали против нас, особенно от введения виз"

– Эрдоган

После этих слов президент Турции указал, что если Брюссель никак не изменит свою политику двойных стандартов в отношении Анкары и турецкого народа, то европейцы больше не смогут предъявлять какие-либо права на турецко-европейское сотрудничество.