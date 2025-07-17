Эр-Рияд увеличит стоимость нефти для Азии и США в сентябре

Саудовская Аравия повысит цены на нефть для Азии и США. При этом стоимость нефти для европейских покупателей Эр-Рияд опустит.

В сентябре текущего года Саудовская Аравия увеличит стоимость нефти для азиатских и американских потребителей, сообщает пресс-служба госкомпании Saudi Aramco.

Отмечается, что Эр-Рияд повышает цены на нефть для Азии второй месяц подряд. В компании добавили, что нефть марки Arab Light с сентября подорожает на $1 за баррель.

Стоит добавить, что указанный сорт будет стоить на $3,2 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Arab Light является основным сортом нефти, который Эр-Рияд поставляет в Азию.

В пресс-службе также подчеркнули, что для американских покупателей подорожают все сорта нефти. Уточняется, что их стоимость вырастет на $0,3 за баррель.

При этом в Saudi Aramco заявили, что для государств Северо-Западной Европы и Средиземноморья цены на нефть упадут на $1,3 за баррель.