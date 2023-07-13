Энтони Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву

Опубликовано: 11:12, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев поговорил по телефону с Энтони Блинкеном. Госсекретарь США выразил поддержку дальнейшим усилиям по достижению мира между Баку и Ереваном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Блинкен в своем Twitter подчеркнул, что Вашингтон выражает твердую поддержку дальнейшим усилиям по достижению мира между Баку и Ереваном.

Американский госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон привержен содействию переговорного процесса Азербайджана и Армении.

Ранее Никол Пашинян сообщил о скорой встрече с Ильхамом Алиевым. Переговоры лидеров двух государств состоятся в Брюсселе 15 июля. Спустя время встречу подтвердил и президент Азербайджан.