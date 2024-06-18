Энергетики в Казахстане теперь под запретом для молодежи

В Казахстане сегодня вышел новый закон об игорном бизнесе, включающий запрет на продажу энергетиков лицам младше 21 года – его уже подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Для защиты здоровья подрастающего поколения от последствий потребления энергетических напитков вводится запрет на их реализацию лицам в возрасте до 21 года"
- Акорда
Ограничение продаж энергетиков – тема не новая, ее обсуждали в стране с марта минувшего года, напоминает "АиФ-Казахстан".
Гораздо интереснее полное название закона – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации": одним законодательным актом власти страны решили сразу ряд важных проблем, добавили в Аккорде.