Энергетики в Казахстане теперь под запретом для молодежи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал закон об игорном бизнесе, один пункт которого касается энергетических напитков – по сути, их приравняли к алкоголю, запретив продавать людям моложе 21 года.

В Казахстане сегодня вышел новый закон об игорном бизнесе, включающий запрет на продажу энергетиков лицам младше 21 года – его уже подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Для защиты здоровья подрастающего поколения от последствий потребления энергетических напитков вводится запрет на их реализацию лицам в возрасте до 21 года"

- Акорда

Ограничение продаж энергетиков – тема не новая, ее обсуждали в стране с марта минувшего года, напоминает "АиФ-Казахстан".

Гораздо интереснее полное название закона – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации": одним законодательным актом власти страны решили сразу ряд важных проблем, добавили в Аккорде.