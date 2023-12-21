Вестник Кавказа

Энциклопедия "Рувики" завершила бета-тестирование

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отечественная интернет-энциклопедия "Рувики" перешла на новый этап своего существования. Сегодня окончен период ее бета-тестирования.

Этап бета-тестирования российской энциклопедии "Рувики" завершен.

С сайта пропала соответствующая плашка. Информацию подтвердили в пресс-службе проекта, пишет ТАСС.

"15 января площадка вышла из бета-тестирования, плашка об этом снята"

– "Рувики"

Напомним, сайт "Рувики" был запущен в июне прошлого года. А полностью, со всеми техническими нюансами, энциклопедия начнет действовать до конца года.

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