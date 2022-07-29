В России готов аналог  "Википедии" – "Рувики"

Энциклопедия "Рувики", созданная как аналог популярной "Википедии", вскоре будет полноценно запущена. На сайте представлены почти 2 млн статей, их список будет пополняться.

Новая отечественная онлайн-энциклопедия "Рувики" начнет работать для широкого круга пользователей 15 января. Ожидается, что она заменит "Википедию", информирует газета "Известия".

Впервые сайт заработал полгода назад и был доступен читателей в бета-версии. Сегодня "Рувики" предлагает почти 2 млн статей, охватывающих различные темы.

"15 января аналог "Википедии" запустят в полномасштабном варианте с технологическими изменениями, среди которых персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, обновленный личный кабинет пользователя, видео и подкасты"

– Известия

В энциклопедии можно найти два вида материалов - созданных при участии экспертов, а также тех, что составлены редакцией сайта.