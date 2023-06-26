Эмираты набирают популярность у российских туристов

Опубликовано: 18:49, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские путешественники все чаще выбирают курорты ОАЭ – их популярность в России выросла в четыре раза, а наиболее востребованным у российских отдыхающих стали пляжи Дубая.

Все больше российских туристов, несмотря на жару в это время года, собирается на отдых в Дубай, сообщает Travelata.ru.

Наших любителей пляжного отдыха не останавливает даже жуткая жара, тем более, что обычно в такие дни отельеры Аравийского полуострова снижают цены из-за спада туристов сейчас средний чек путешествия в ОАЭ снизился со 150 до 125 тыс рублей за тур, и направление успешно конкурирует с турецкими курортами, передает РИА Новости.

Основной поток российских туристов выбирает Дубай – в эмират едут 53% всех путешественников. Средняя цена поездки – 120 тыс рублей, это на 7 тыс рублей дешевле, чем годом ранее.

На втором месте курорт Рас-эль-Хайма, его выбрали 14% россиян, отправляющихся на отдых в ОАЭ. Правда, отдых здесь стал дороже - 179 тыс рублей, тогда как годом ранее это стоило в среднем 161 тыс рублей.На третьем месте – относительно бюджетная Шарджа, которую выбрали для отдыха 10% россиян, и это вдвое больше, чем голом ранее. Оно и понятно – отдохнуть здесь можно "всего" за 115 тыс рублей, тогда как в 2022-м за тур нужно было выложить 138 тысяч.

А вот Аджман за год подрастерял своих поклонников - с 23 их стало всего 9%, а цена выросла со 140 до 144 тыс рублей.

Ну и на пятом месте среди популярных арабских курортов Фуджейра – она привлекает 7% отдыхающих россиян. Голом раньше их было на 1% больше, да и цена там выросла со 181 до 184 тысяч рублей.

Что касается категорий выбираемых отелей, то чаще всего россияне предпочитают "четыре звезды", а вот питание – или только завтраки, или завтраки плюс ужины. "Все включено" здесь до уровня Турции не добралось, да и обходится дороговато.