Эмин Агаларов планирует построить курортный комплекс в Казахстане

В скором времени на побережье Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана может вырасти новый курортный комплекс, построенный по образцу Sea Breeze в Баку, сообщил президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.

Компания Agalarov Development планирует создать на побережье Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана современный курортный комплекс, который будет возведен по образцу Sea Breeze в Баку – он позволит увеличить туристический поток между двумя странами, сообщил президент компании Эмин Агаларов.

Точное место, где будет строиться новый комплекс, пока не определено - рассматривается несколько потенциальных локаций на побережье Каспийского моря, в том числе районы Кендирли и Теплый пляж, передает Sputnik Азербайджан.

"Наша задача - не просто увеличить взаимный туристический поток, но и создать качественную базу отдыха на казахстанском побережье Каспия, ориентируясь на успешный опыт в Азербайджане"

- Эммин Агаларов

Цель компании - не только развитие туристической инфраструктуры, но и укрепление культурных и экономических связей между Азербайджаном и Казахстаном, добавили в ее пресс-службе.

В районе Кендирли уже ведутся подготовительные работы по созданию туристической инфраструктуры, по завершении строительства новый туристический центр сможет принимать в год до 300 тыс туристов.