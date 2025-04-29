Эмин Агаларов планирует построить курортный комплекс в Казахстане

Компания Agalarov Development планирует создать на побережье Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана современный курортный комплекс, который будет возведен по образцу Sea Breeze в Баку – он позволит увеличить туристический поток между двумя странами, сообщил президент компании Эмин Агаларов.
Точное место, где будет строиться новый комплекс, пока не определено - рассматривается несколько потенциальных локаций на побережье Каспийского моря, в том числе районы Кендирли и Теплый пляж, передает Sputnik Азербайджан.
"Наша задача - не просто увеличить взаимный туристический поток, но и создать качественную базу отдыха на казахстанском побережье Каспия, ориентируясь на успешный опыт в Азербайджане"
- Эммин Агаларов
Цель компании - не только развитие туристической инфраструктуры, но и укрепление культурных и экономических связей между Азербайджаном и Казахстаном, добавили в ее пресс-службе.
В районе Кендирли уже ведутся подготовительные работы по созданию туристической инфраструктуры, по завершении строительства новый туристический центр сможет принимать в год до 300 тыс туристов.